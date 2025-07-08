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УЕФА отклонил апелляцию «Реала» на штрафы Рюдигера, Мбаппе и Себальоса за поведение после матча с «Атлетико» в ЛЧ. Клуб также оштрафован на 15 000 евро за поведение фанатов на игре с&nbs

В апреле Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал Антонио Рюдигера, Килиана Мбаппе и Дани Себальоса за поведение во время ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:1, первая игра — 1:0, по пенальти — 4:2).

Источник: Спортс"

В апреле Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал Антонио Рюдигера, Килиана Мбаппе и Дани Себальоса за поведение во время ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:1, первая игра — 1:0, по пенальти — 4:2). Рюдигер и Мбаппе также получили условную дисквалификацию на один матч с испытательным сроком на год.

Напомним, Мбаппе отобрал мяч у Маркоса Льоренте, который пытался сбить Антонио Рюдигера перед решающим ударом с пенальти — француз получил желтую карточку за свои действия. А игроки «Реала» спародировали немца после победы над «Атлетико» — Мбаппе, Джуд Беллингем и другие побежали за Антонио, высоко поднимая колени, после решающего пенальти.

Кроме того, Рюдигер высунул язык, выпучил глаза и провел рукой по горлу, словно перерезая его. Были опасения, что УЕФА может отстранить Антонио за этот жест на первый матч ¼ финала с «Арсеналом» 8 апреля (0:3).

Как сообщает Marca, в понедельник УЕФА отклонил апелляцию «Реала» на санкции в отношении игроков, поскольку не увидел оснований для отмены своего решения.

Также был оставлен в силе штраф мадридскому клубу за поведение некоторых болельщиков во время матча против «Арсенала» в ¼ финала Лиги чемпионов — за жесты, которые были расценены как расистское поведение, «Реал» был оштрафован на 15 000 евро — в случае повторного нарушения клуб будет лишен права продавать билеты своим болельщикам на следующий выездной матч в еврокубках.