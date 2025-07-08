УЕФА отклонил апелляцию «Реала» на штрафы Рюдигера, Мбаппе и Себальоса за поведение после матча с «Атлетико» в ЛЧ. Клуб также оштрафован на 15 000 евро за поведение фанатов на игре с&nbs

Также был оставлен в силе штраф мадридскому клубу за поведение некоторых болельщиков во время матча против «Арсенала» в ¼ финала Лиги чемпионов — за жесты, которые были расценены как расистское поведение, «Реал» был оштрафован на 15 000 евро — в случае повторного нарушения клуб будет лишен права продавать билеты своим болельщикам на следующий выездной матч в еврокубках.