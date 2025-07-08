Апелляционный суд Амстердама проведет досудебное слушание по Промесу

ГААГА, 8 июл — РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама проведет во вторник новое предварительное слушание по вопросу дальнейшего заключения бывшего футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, который в конце июня был экстрадирован по запросу нидерландской прокуратуры из ОАЭ в Нидерланды, где в отношении футболиста заведены два уголовных дела.
Как сообщила РИА Новости руководитель отдела коммуникаций и информации Апелляционного суда Амстердама Анья Зандберген, на досудебном слушании во вторник судья рассмотрит только вопрос о том, будет ли продлено заключение футболиста или он будет дожидаться судебного разбирательства на свободе.
Прокуратура Нидерландов 20 июня подтвердила РИА Новости, что Промес был экстрадирован из ОАЭ. На следующий день после его экстрадиции в апелляционном суде Амстердама прошло заседание, где рассматривался вопрос о том, останется ли футболист под стражей или будет ожидать судебного процесса на свободе. Судья по итогам слушания продлил заключение игрока и назначил новое досудебное слушание по этому вопросу на 8 июля.
В июне в Апелляционном суде Амстердама состоялось предварительное заседание по апелляциям Промеса на решения по двум уголовным делам. В ходе слушания был рассмотрен запрос защиты футболиста, который на тот момент находился в Дубае, о приостановке действия ранее выданного судом постановления о его аресте. Суд отклонил запрос защиты.
В Нидерландах в отношении Квинси Промеса заведены два уголовных дела — о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. По делу о контрабанде кокаина бывший игрок «Спартака» был приговорен окружным судом Амстердама к шести годам тюремного заключения, за нападение на двоюродного брата — к полутора годам лишения свободы. Футболист был объявлен в международный розыск. Защита обжаловала в Апелляционном суде Амстердама оба решения.
В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 килограммов, которые, по версии следствия, принадлежали Промесу. Помимо этого, футболист якобы был связан с наркоторговцем Питом Уортелом, которому заплатил 250 тысяч евро за утерянный кокаин «ради своей безопасности». По данным прокуратуры, Промес и Уортел входили в крупную преступную сеть. По мнению обвинения, Промес был одним из лидеров группировки. Прокуратура предоставила записи телефонных разговоров, в которых футболист говорит о вложении 75 тысяч евро в торговлю наркотиками и организацию доставки запрещенных веществ.
Кроме того, игрока решили привлечь к ответственности за инцидент, произошедший в 2020 году: как сообщали СМИ, Промес поссорился с двоюродным братом в ходе вечеринки и ударил его ножом.
Бывший нападающий московского «Спартака» находился в заключении в Дубае с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды из-за двух уголовных дел. Полиция Дубая задержала игрока 29 февраля 2024 года при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум при вылете из ОАЭ в Россию. В середине мая того же года Промес был освобожден из-под стражи в Дубае на определенных условиях. Контракт «Спартака» с Промесом истек 30 июня 2024 года.