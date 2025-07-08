Директор «Оренбурга»: «Бюджет позволяет решать задачу возвращения в РПЛ. Заменить “Торпедо”? Мы готовы к любому развитию событий, проблем с финансами нет»

Но, повторюсь, все, о чем вы говорите касательно «Торпедо», пока только домыслы. Мы живем сегодняшним днем и готовимся к сезону в Первой лиге. Просто клуб в любом случае максимально серьезно готовится к нему, поэтому в случае каких-то изменений мы сможем адаптироваться, у нас не будет больших проблем с конкурентоспособностью. Независимо от того, где мы будем играть. Но пока играем в ФНЛ.