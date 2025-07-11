В «Зенит» перейдет чемпион мира по футболу, ЦСКА подписал очередного бразильца. Трансферы и слухи дня

— Еще до получения предложения я знал о ЦСКА. Я сам искал информацию о клубе: узнал, что тут играл и оставил большой след Вагнер Лав, знаю, что ЦСКА — большой клуб с историей, побеждавший в еврокубках. Когда я получил предложение, то стал изучать еще больше о ЦСКА, и пришел к выводу, что это великий клуб. Я был очень счастлив получить предложение о переходе.