В «Зенит» перейдет чемпион мира по футболу, ЦСКА подписал очередного бразильца. Трансферы и слухи дня

Что в России?
«Зенит» поборется с «Бенфикой» за чемпиона мира
Санкт-петербургский «Зенит» претендует на полузащитника «Ботафого» Тьяго Альмаду. Как пишет португальское издание Record, российский клуб предложил за игрока сборной Аргентины 35 млн евро.
Утверждается, что сам 24-летний футболист настроен перейти в «Бенфику». Португальский клуб предлагает бразильцам 26 млн евро за 60% экономических прав на Альмаду.
Альмада вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в 2022 году. За национальную команду атакующий хавбек провел 10 матчей и забил 4 гола. Во второй половине сезона-2024/25 Альмада выступал на правах аренды за «Лион».
На Мухина претендует новый клуб
Как стало известно Sport24, «Сочи» включился в борьбу за полузащитника ЦСКА Максима Мухина. Ранее сообщалось, что арендовать футболиста хочет «Ростов», а сам 23-летний игрок не против перейти в новую команду.
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини на этой неделе подтвердил, что полузащитник может уйти в аренду. «Мухину нужна практика, возможно, он уйдет в аренду», — сказал швейцарский специалист.
Мухин провел в составе ЦСКА 70 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 4 ассиста.
«Спартак» нашел усиление в Италии
Спортивный директор итальянского «Торино» Давиде Ваньяти сообщил об интересе к защитнику туринцев Саулю Коко со стороны московского «Спартака». «Спартак» сделал нам предложение по Саулю Коко. Мы ведем переговоры", — сказал Ваньяти в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
Позже журналист интернет-издания Toro News Джакомо Морандин заявил, что красно-белые приближаются к финансовым запросам туринцев по сумме сделки. Самому игроку предложен трехлетний контракт. Как утверждает инсайдер, стороны надеются достичь окончательной договоренности в ближайшие часы после того, как гранатовые отклонили первое предложение москвичей.
В прошлом сезоне 26-летний Сауль Коко провел за «Торино» 34 матча и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает гвинейца в 10 миллионов евро.
Молодой бразилец будет играть в ЦСКА
ЦСКА оформил переход полузащитника бразильского «Сан-Паулу» Матеуса Алвеса, сообщается в соцсетях армейского клуба. Стороны заключили соглашение до 2030 года. По данным СМИ, трансфер бразильца обошелся московской команде в 6 млн евро.
— Еще до получения предложения я знал о ЦСКА. Я сам искал информацию о клубе: узнал, что тут играл и оставил большой след Вагнер Лав, знаю, что ЦСКА — большой клуб с историей, побеждавший в еврокубках. Когда я получил предложение, то стал изучать еще больше о ЦСКА, и пришел к выводу, что это великий клуб. Я был очень счастлив получить предложение о переходе.
Моя цель — оставить свой след в истории ЦСКА. Клуб уже много для меня сделал, и я сделаю все, чтобы отблагодарить этот замечательный клуб, — приводятся слова Алвеса на сайте армейцев.
В нынешнем сезоне 20-летний Алвес провел за «Сан-Паулу» 15 матчей и отдал 2 голевые передачи.
В РПЛ перешел игрок сборной Гондураса
Состав «Рубина» пополнил центральный защитник сборной Гондураса Дениль Мальдонадо. В казанский клуб 27-летний футболист перешел из румынской команды «Университатя».
С «Рубином» Мальдонадо подписал контракт сроком на 4 года и будет выступать под 3-м номером. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 1 млн евро.
В активе Мальдонадо 41 матч и 1 гол за сборную Гондураса. В «Университати» новичок «Рубина» провел последние два сезона и забил шесть мячей в 52 матчах.
Легендарный полузащитник «Урала» ушел из команды
Полузащитник Андрей Егорычев покинул «Урал» по истечении срока контракта. В составе екатеринбургской команды 32-летний хавбек выступал с 2018 года. На его счету 223 матча, 17 забитых мячей и 21 голевая передача.
— Андрей приехал в Екатеринбург в статусе игрока Второй лиги, а стал одним из лидеров «Урала» и самым стабильным игроком команды. Достичь этого удалось благодаря кропотливой работе. Каждый день Андрей делал себя лучше для блага клуба и болельщиков. Благодарим этого искреннего, отзывчивого и трудолюбивого футболиста за каждую минуту, которую он провел в футболке «Урала», — говорится в сообщении клуба.
Новой командой Егорычева стала московская «Родина». По данным ряда источников, контракт подписан на два года.
До прихода в «Урал» Егорычев играл в клубах второй и третьей лиг. Несколько месяцев он работал проектировщиком дорог и мостов — эту специальность футболист получил в университете.
Что в мире?
«Тоттенхэм» заплатил 64 млн евро за форварда из Ганы
Английский «Тоттенхэм» объявил о переходе в команду нападающего «Вест Хэма» Мохаммеда Кудуса. 24-летний ганец, сумма трансфера которого, по информации СМИ, составила 55 млн фунтов (порядка 64 млн евро), заключил со «шпорами» многолетний контракт и взял в новой команде 20-й игровой номер.
За два года выступлений за «Вест Хэм», куда он перешел из «Аякса», Кудус провел 80 матчей во всех турнирах и забил 19 мячей. За сборную Ганы сыграл 42 раза, отметился 12 голами.
Шомуродов уехал в Турцию
Состав турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» пополнил нападающий «Ромы» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов. Соглашение с правом выкупа рассчитано до конца следующего сезона.
По данным инсайдеров, за аренду Шомурдова турецкий клуб заплатит 3 млн евро. В конце сезона «Истанбул» доплатит еще 2,7 млн евро за полноценный трансфер.
В прошедшем сезоне Серии А Шомуродов провел 27 матчей, забив 4 гола и отдав 4 результативные передачи. Ранее он играл за узбекистанские «Машал» и «Бунедкор», с 2017 по 2020 годы был футболистом «Ростова», а затем провел сезон в «Дженоа».
В «Арсенале» будет играть футболист сборной Дании
Лондонский «Арсенал» объявил о переходе из «Брентфорда» опорного полузащитника Кристиана Нергора. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 11,6 млн евро, плюс 2,3 миллиона будет выплачено бонусами. За «Арсенал» Кристиан будет выступать под номером 16.
Игроком «Брентфорда» Нергор был с 2019 года — за это время он провел 196 матчей, забил 13 голов и отдал 18 голевых передач, являлся капитаном команды. 31-летний полузащитник также играет в сборной Дании.
Игравший в «Зените» украинец остался на родине
Одесский «Черноморец» продлил контракт с защитником Ярославом Ракицким, сообщает пресс-служба украинского клуба. О сроке нового соглашения не сообщается.
Ракицкий, которому в начале августа исполнится 36 лет, присоединился к одесской команде в конце марта 2025 года. За «Черноморец» футболист провел 9 матчей и отдал 1 ассист, сыграв в среднем по 65 минут за встречу.
В 2019—2022 годах защитник был игроком петербургского «Зенита».