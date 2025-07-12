Семин об исключении «Торпедо» из РПЛ: «Это не пойдет на благо российскому футболу. У “Барсы” была такая же ситуация: говорили о каких-то махинациях»

Приведу такой пример: год назад в испанском футболе была такая же ситуация с «Барселоной». Тогда говорили, что клуб завязан в каких-то судебных махинациях и вопросах. Но клуб же не дисквалифицировали, в конечном итоге разобрались, что у президента «Барселоны» и членов судейского комитета не было никаких отношений. И пока шли все эти разбирательства, клуб ведь не тронули.