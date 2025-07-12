Дзюбу разыскивают судебные приставы из-за просроченного штрафа в 4500 рублей за неправильную парковку. Артем 396 нарушил правила дорожного движения с 2019 года (Shot)

Всего у Дзюбы сейчас 12 неоплаченных штрафов почти на 20 тысяч рублей. С 2019 года Артем нарушил правила дорожного движения 396 раз примерно на 400 тысяч рублей: превышал скорость, не пристегивал ремень и говорил за рулем по телефону.