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Дзюбу разыскивают судебные приставы из-за просроченного штрафа в 4500 рублей за неправильную парковку. Артем 396 нарушил правила дорожного движения с 2019 года (Shot)

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал Shot, судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении форварда «Акрона».

Источник: Спортс"

В апреле 2025-го Дзюба на автомобиле Mercedes-Benz неправильно припарковался, однако не оплачивал штраф в 4500 рублей несколько месяцев. Теперь у него возникли проблемы с Федеральной службой судебных приставов.

Всего у Дзюбы сейчас 12 неоплаченных штрафов почти на 20 тысяч рублей. С 2019 года Артем нарушил правила дорожного движения 396 раз примерно на 400 тысяч рублей: превышал скорость, не пристегивал ремень и говорил за рулем по телефону.

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