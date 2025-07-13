Кутепов присоединился к медиафутбольной Народной команде

Кутепову 31 год. Он пребывал в системе «Спартака» с 2012 по 2022 год. За взрослую команду футболист провел 114 игр, в которых забил два мяча. После он выступал за столичные «Торпедо» и «Велес». С апреля он находился без клуба. На его счету 13 игр за сборную России.