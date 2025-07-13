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Кутепов присоединился к медиафутбольной Народной команде

Экс-игрок «Спартака» Кутепов присоединился к медиафутбольной Народной команде.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Защитник Илья Кутепов присоединился к Народной команде, сообщается в Telegram-канале клуба Медийной футбольной лиги (МФЛ).

«Именитый защитник, чемпион России, обладатель Кубка России и Суперкубка России присоединился к нашей команде! Добро пожаловать, Илья!» — сказано в сообщении клуба.

Кутепову 31 год. Он пребывал в системе «Спартака» с 2012 по 2022 год. За взрослую команду футболист провел 114 игр, в которых забил два мяча. После он выступал за столичные «Торпедо» и «Велес». С апреля он находился без клуба. На его счету 13 игр за сборную России.

Народная команда была основана в 2022 году при поддержке фанатов «Спартака». Команда провела два сезона в МФЛ. В разное время за нее играли бывшие игроки «красно-белых», включая Егора Титова, Никиту Баженова, Дмитрия Аленичева и Романа Шишкина.