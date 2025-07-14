«Челси» заработал 120 млн долларов на клубном ЧМ. Команда Марески выиграла турнир

«Челси» заработал 120 миллионов долларов или 90 млн фунтов за 7 матчей на турнире.
Также «синие» как победитель турнира на 4 года нанесут специальную эмблему на форму — до следующего розыгрыша.
У «Челси» 2 трофея за сезон. Теперь чемпионы мира!
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