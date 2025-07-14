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Замгендиректора «Крыльев» о назначении Адиева: «Нужен был человек, который будет помогать раскрывать игроков и добиваться результатов в условиях финансовых ограничений»

— Почему остановились на Адиеве при выборе нового тренера?

Источник: Спортс"

— Сложный вопрос и легкий одновременно (улыбается). А кто был еще свободен из тренеров?

Нам нужен был человек, который прежде всего будет помогать «Крыльям» раскрывать футболистов и добиваться результатов в условиях сложных финансовых ограничений. У нас же бан есть на покупку футболистов. Но теперь, после того как мы довольно выгодно продали в «Динамо» Сергеева, у «Крыльев» есть деньги, на которые клуб может рассчитывать.

— На какие позиции «Крыльям» еще нужно усиление на предстоящий сезон?

— Нападающий качественный, полузащитник креативный. Плюс мы еще, конечно, ждем возвращения после травмы Олейникова. Он как раз очень хорошо восстанавливается — темпы отличные, — сказал замгендиректора «Крыльев Советов».