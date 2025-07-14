Замгендиректора «Крыльев» о назначении Адиева: «Нужен был человек, который будет помогать раскрывать игроков и добиваться результатов в условиях финансовых ограничений»

Нам нужен был человек, который прежде всего будет помогать «Крыльям» раскрывать футболистов и добиваться результатов в условиях сложных финансовых ограничений. У нас же бан есть на покупку футболистов. Но теперь, после того как мы довольно выгодно продали в «Динамо» Сергеева, у «Крыльев» есть деньги, на которые клуб может рассчитывать.