Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
15.07
Кайрат
:
Олимпия Л
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.37
П2
3.13
Футбол. Еврокубки
15.07
Линколн
:
Викингур Л
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
15.07
Хамрун Спартанс
:
Жальгирис В
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.58
П2
3.56
Футбол. Еврокубки
15.07
Милсами
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
3.54
X
3.60
П2
2.35
Футбол. Еврокубки
15.07
Мальме
:
Иберия 1999
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.66
П2
10.50
Футбол. Зарубежный
завершен
Челси
3
:
ПСЖ
0
П1
X
П2

Блаттер заявил, что ФИФА отдала футбол Саудовской Аравии

Блаттер: ФИФА не сопротивляется тому, что футбол отдали Саудовской Аравии.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что ранее возглавляемая им организация отдала футбол Саудовской Аравии.

В декабре Саудовская Аравия была утверждена в качестве страны — хозяйки чемпионата мира по футболу 2034 года на безальтернативной основе.

«Мы проиграли футбол Саудовской Аравии. Им предложили игру, и они ее забрали. И что удивительно — ФИФА этому не сопротивляется. Раньше были конгрессы, где обсуждались проблемы, конгресс принимал решения. Сегодня же никаких обсуждений на конгрессе больше нет. Нет даже необходимости проводить конгресс и приглашать людей — все делается в электронном виде, и никто ничего не говорит», — сказал 89-летний Блаттер в интервью немецкому телеканалу n-tv.

Блаттер также считает, что завершившийся в воскресенье клубный чемпионат мира в США не пошел на пользу футболу. «Слишком много футбола. Все время одни и те же клубы и одни и те же игроки, которым тоже стоит отдохнуть. Они играли в самую жару, это неприемлемо. Мы должны защитить игроков», — добавил бывший глава ФИФА, который возглавлял федерацию с 1998 по 2015 год.

Осенью 2015 года Швейцарское федеральное бюро юстиции открыло дело против Блаттера по подозрению в финансовых махинациях. Блаттер был временно отстранен от работы, а 21 декабря 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА дисквалифицировала его на восемь лет. Апелляционный комитет ФИФА 24 февраля 2016 года сократил срок до шести лет.