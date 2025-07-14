Блаттер заявил, что ФИФА отдала футбол Саудовской Аравии

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что ранее возглавляемая им организация отдала футбол Саудовской Аравии.
В декабре Саудовская Аравия была утверждена в качестве страны — хозяйки чемпионата мира по футболу 2034 года на безальтернативной основе.
«Мы проиграли футбол Саудовской Аравии. Им предложили игру, и они ее забрали. И что удивительно — ФИФА этому не сопротивляется. Раньше были конгрессы, где обсуждались проблемы, конгресс принимал решения. Сегодня же никаких обсуждений на конгрессе больше нет. Нет даже необходимости проводить конгресс и приглашать людей — все делается в электронном виде, и никто ничего не говорит», — сказал 89-летний Блаттер в интервью немецкому телеканалу n-tv.
Блаттер также считает, что завершившийся в воскресенье клубный чемпионат мира в США не пошел на пользу футболу. «Слишком много футбола. Все время одни и те же клубы и одни и те же игроки, которым тоже стоит отдохнуть. Они играли в самую жару, это неприемлемо. Мы должны защитить игроков», — добавил бывший глава ФИФА, который возглавлял федерацию с 1998 по 2015 год.
Осенью 2015 года Швейцарское федеральное бюро юстиции открыло дело против Блаттера по подозрению в финансовых махинациях. Блаттер был временно отстранен от работы, а 21 декабря 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА дисквалифицировала его на восемь лет. Апелляционный комитет ФИФА 24 февраля 2016 года сократил срок до шести лет.