Блаттер заявил, что ФИФА отдала футбол Саудовской Аравии

«Мы проиграли футбол Саудовской Аравии. Им предложили игру, и они ее забрали. И что удивительно — ФИФА этому не сопротивляется. Раньше были конгрессы, где обсуждались проблемы, конгресс принимал решения. Сегодня же никаких обсуждений на конгрессе больше нет. Нет даже необходимости проводить конгресс и приглашать людей — все делается в электронном виде, и никто ничего не говорит», — сказал 89-летний Блаттер в интервью немецкому телеканалу n-tv.