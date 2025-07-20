Любимчик Галицкого уезжает в Испанию, «Спартаку» отказывают в переходе новичка. Трансферы и слухи дня

Что в России
Источник: Сперцян согласился перейти в «Жирону»
Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Ла Лиге.
По информации Х-аккаунта Arménie Football, игрок дал согласие на переход в «Жирону». В ближайшее время представители российского и испанского клуба проведут встречу для согласования сделки.
Ранее сообщалось, что окружение армянского футболиста начало переговоры с «ПСЖ».
В прошлом сезоне Сперцян провел за «быков» 35 матчей, забил 11 голов и сделал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
Агентство защитника сборной Уругвая подтвердило интерес «Спартака»: «Но трансфер невозможен»
Футбольное агентство UruFutbol отреагировало на информацию об интересе к своему клиенту, защитнику мексиканской «Америки» и сборной Уругвая Себастьяну Касересу, со стороны московского «Спартака».
«Да, интерес есть, но на данный момент трансфер невозможен», — заявили в агентстве для «Евро-Футбол.ру».
25-летний Себастьян Касерес провел 20 матчей за сборную Уругвая. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.
Источник: «Бенфика» опережает «Зенит» в борьбе за Риоса. «Рома» вышла из переговоров
«Бенфика» стала фаворитом на подписание полузащитника «Палмейраса» и сборной Колумбии Ричарда Риоса, сообщает Globo.
Португальцы еще не сделали официального предложения, но на данный момент они ближе всех к соглашению с 25-летним опорником.
«Бенфика» также опережает «Зенит» и некоторые клубы Англии, которые также проявляли интерес к футболисту.
Ранее сообщалось, что «Рома» близка к подписанию игрока и подготовила улучшенное предложение на 30 миллионов евро (с учетом бонусов), однако римский клуб вышел из переговоров.
Что в Европе
«Барселона» договорилась с «Манчестер Юнайтед» о переходе Рэшфорда
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд продолжит карьеру в «Барселоне».
Как сообщает The Athletic, манкунианский и каталонский клубы договорились о переходе игрока. Это будет аренда на сезон-2025/26 с правом выкупа 27-летнего футболиста. Оставшиеся детали сделки будут согласованы уже сегодня. «Барселона» уже запланировала прохождение англичанином медосмотра в ближайшие дни.
Вторую часть прошлого сезона Рэшфорд провел в аренде в «Астон Вилле», которая не стала выкупать игрока. Маркус вернулся в «МЮ», где ему дали понять, что тренерский штаб во главе с Рубеном Аморимом на него в предстоящем сезоне не рассчитывает.
Осимхен переходит в «Галатасарай» за 75 миллионов евро
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен близок к полноценному трансферу в «Галатасарай». Минувший сезон футболист провел там в аренде.
Как сообщает известный инсайдер Николо Скира (374 тыс. подписчиков в сети X), стороны уладили все детали сделки, стоимость которой составит 75 миллионов евро.
Форвард подпишет контракт до 2030 года, по которому будет получать 18 миллионов евро за сезон.
В соглашении Осимхена есть условие, в соответствии с которым «Галатасарай» не сможет продать его любому итальянскому клубу на протяжении двух следующих сезонов.
Главный тренер «Ньюкасла» высказался о будущем Исака, которого хочет подписать «Ливерпуль»
Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал ситуацию с нападающим команды Александером Исаком. Швед, которого стремится подписать «Ливерпуль», не принял участие в предсезонном матче с «Селтиком» (0:4), что вызвало обеспокоенность у болельщиков команды.
"Я принял решение отправить его домой на фоне всех этих слухов. Он бы точно не хотел сидеть и наблюдать за игрой с трибун. Это было бы несправедливо по отношению к нему.
Алекс счастлив в «Ньюкасле», он любит одноклубников, персонал, команду. Уверен, что он будет здесь с началом нового сезона«, — заявил Хау на пресс-конференции после игры с “Селтиком”.
В сезоне-2024/25 Исак провел 42 матча за «Ньюкасл» во всех турнирах, забил 27 мячей и отдал 6 голевых передач.