Турецкий клуб объявил о переходе экс-форварда «Химок» Ильи Садыгова

«Серик Беледиеспор» в сезоне‑2025/2026 будет играть во втором по силе дивизионе чемпионата Турции. Клуб возглавляет российский тренер Сергей Юран, ранее «Серик» также объявил о переходе экс-защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука.