В пятницу вечером 58-летний бывший футболист «Тоттенхэма» и сборной Англии Пол Гаскойн был найден своим другом в полусознательном состоянии в спальне дома. Его друг и личный помощник Стив Фостер сразу же доставил звезду в больницу, где Гаскойн сначала попал в отделение интенсивной терапии. По последним данным, состояние легенды футбола стабилизировалось. Сейчас Пол Гаскойн находится под наблюдением врачей и ожидается, что он пробудет в больнице несколько дней для дальнейшего лечения. Стив Фостер поблагодарил всех за поддержку и сообщил, что Пол Гаскойн очень ценит внимание старых друзей, желающих ему скорейшего выздоровления. «Пол в больнице, и это лучшее место для него сейчас», — подчеркнул Фостер.