Халк оформил дубль со штрафных в чемпионате Бразилии

С 2012 по 2016 год Халк выступал за «Зенит», где в 148 матчах отметился 77 мячами и 59 ассистами. Его контракт с «Атлетико Минейро» рассчитан до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.