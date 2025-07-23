«Арсенал» дожал главную цель, «Спартак» купит россиянина за € 5 млн. Трансферы и слухи дня

Красно-белым не хватало надёжности, и они нашли её в Махачкале. Кандидатуру защитника местного «Динамо», по сведениям «Чемпионата», одобрил Деян Станкович. «Спартак» ведёт активные переговоры и заплатит € 4−5 млн. Будет уместно вспомнить апрельские слова Валентина для «РБ Спорт»: «Я хочу играть в “Спартаке”. Почему? Есть желание быть на высоком уровне, а красно-белые — команда такого уровня, хочу быть там. Были ли у меня контакты с ними? Без комментариев (улыбается). Если бы было предложение от “Зенита” и “Спартака”, выбрал бы московский клуб».