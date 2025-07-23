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Дмитрий Лоськов объяснил, почему известные футболисты в России не идут тренировать детей

Легендарный экс-капитан и экс-тренер московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов ответил на вопрос, по каким причинам завершающие карьеру футболисты не идут работать детскими тренерами.

Источник: Чемпионат.com

Легендарный экс-капитан и экс-тренер московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов ответил на вопрос, по каким причинам завершающие карьеру футболисты не идут работать детскими тренерами.

— Юрий Палыч Сёмин в гостях у «Чемпионата» упрекнул бывших футболистов, что сами не идут детей тренировать. Почему не хотят? Денег слишком мало?

— Думаю, не из-за этого. Для успешных футболистов, которые в своё время нормально заработали, зарплата имеет не такое большое значение. Там тяжело. Детский тренер — это совсем другая ипостась. 12−13 лет — это возраст становления футболиста. Работать с ними нужно совсем иначе, чем даже с 16−17-летними. Другая направленность. На это тоже нужно учиться. Советская школа по возрасту отошла, а молодых тренеров нет таких. У них больше упор на компьютеры, зоны, а в детстве нужно учить азам — как отобрать мяч, отдать пас, правильно пробить по воротам. Эти вещи должны закладываться в академиях до 13−14 лет. В раннем возрасте на технику упор делать надо, а тактика придёт позже. Нас в детстве всем этим нюансам учили, а сейчас больше отрабатывают выход из обороны и контроль. Детям это не надо, — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.