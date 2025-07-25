Месси и Альба избежали дисквалификаций из-за пропуска матча звезд МЛС и лиги Мексики. Маскерано посетовал на календарь: «Футбол принадлежит игрокам»

"Месси продемонстрировал естественную усталость, судя по количеству сыгранных матчей и минут.
Футболисты всегда испытывают дискомфорт, особенно когда играют каждые три дня. Лионель возвращается. Будем надеяться, что он сможет тренироваться вместе с командой, чтобы мы могли рассчитывать на них в предстоящем матче. Мы не получили наказания.
Проводить такое мероприятие, как матч звезд, это здорово, отлично для лиги. Но в календаре не должно быть конкретной даты такого матча. Это безумие. Мы сыграли четыре из пяти последних матчей на выезде. Мы играли практически каждые три дня.
Проведите матч звезд на выходных. Этот матч был сыгран в среду, и уже через 48 часов есть команды, которым нужно играть. Футболистам не хватает отдыха.
Поэтому первое, о чем мы должны думать, — это то, что футбол принадлежит игрокам. А если футбол принадлежит игрокам, то без них его не существует.
В МЛС мы сыграли больше всего матчей в этом сезоне«, — сказал главный тренер “Интер Майами” Хавьер Маскерано.