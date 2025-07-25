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Месси и Альба дисквалифицированы на одну игру МЛС из‑за пропуска матча звезд США и Мексики

Такую санкцию применили из-за пропуска матча звезд МЛС против звезд мексиканской лиги. Месси и Альба не смогут принять участие в матче «Интера» против «Цинциннати» в субботу, 26 июля.

Источник: Спортс"

Правила американской лиги гласят, что любой игрок, отказавшийся от участия в матче без уважительной причины, связанной со здоровьем, может быть отстранен на одну игру.

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