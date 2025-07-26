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«ПСЖ» готов продать Доннарумму, а «Спартак» берёт лидера «Локо». Трансферы и слухи дня

«Спортинг» нашёл замену Дьёкерешу. Экс-игрок сборной России перешёл в «Сочи».

Источник: Чемпионат.com

Если вы голодны до трансферных новостей, то этот текст для вас. Рассказываем о главных событиях и слухах на рынке за 25 июля. В клубах РПЛ появились очередные новички!

Главные состоявшиеся трансферы дня

Экс-игрок сборной России перешёл в «Сочи» из «Оренбурга»

«Оренбург» объявил о переходе Александра Коваленко в «Сочи». Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила € 1,5 млн. 21-летний полузащитник, сыгравший в 2022 году один матч за сборную России, подписал контракт с южанами до июля 2029-го. Коваленко уже был в этом клубе: в июле 2022-го «Сочи» выкупил его у «Крыльев Советов» за € 800 тыс. Впрочем, центрхав ни разу не сыграл за сочинцев, так как остался на правах аренды в Самаре, а затем был продан в «Зенит». С тех пор в его карьере — явный спад. В прошлом сезоне Коваленко провёл 21 матч в РПЛ и Кубке России и набрал лишь 0+1.

«Пари НН» подписал игрока сборной Ямайки

«Пари НН» продолжает усиливаться после крайне неудачного по результату старта в РПЛ. Нижегородский клуб объявил о трансфере игрока сборной Ямайки Ренальдо Сефаса. 25-летний вингер взят бесплатно — летом он ушёл из «Анкарагюджю» и стал свободным агентом. Контракт с легионером подписан на три года. В минувшем сезоне Сефас поучаствовал в 32 матчах второго по уровню дивизиона чемпионата Турции и Кубка страны, забил 11 мячей и сделал пять голевых передач. За национальную команду у него 1+4 в 21 игре.

Сын Деяна Станковича сменил «Интер» на топ-клуб Бельгии

Пока «Спартак» ищет нового центрального полузащитника, сын главного тренера красно-белых Деяна Станковича, играющий как раз на этой позиции, перешёл в топ-клуб Бельгии — «Брюгге». 19-летний Александар покинул родной «Интер»: миланцы продали футболиста молодёжной сборной Сербии за € 9,5 млн. Станкович-младший подписал контракт до июля 2029 года. В минувшем сезоне полузащитник хорошо показал себя в Швейцарии, где выступал на правах аренды за «Люцерн». Он поучаствовал в 40 матчах всех турниров, стал автором трёх голов и двух голевых пасов. Пригодился бы Александар «Спартаку»?

Главные трансферные слухи дня

«ПСЖ» готов расстаться с Доннаруммой

Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» может остаться в межсезонье без основного вратаря, а россиянин Матвей Сафонов — без главного конкурента. Как сообщает L"Equipe, парижский клуб готов расстаться с Джанлуиджи Доннаруммой. Причина в том, что у итальянца уже через год завершается контракт, а договориться о его продлении не получается. В «ПСЖ» не хотят повторения истории с Килианом Мбаппе, который ушёл в «Реал» бесплатно. Ранее появлялись слухи об интересе к Доннарумме со стороны «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Баварии». Итальянец провёл 47 встреч за сезон, пропустил 43 мяча и выдал 17 «сухарей».

«Манчестер Сити» берёт нового голкипера

Тем временем «Манчестер Сити» уже выбрал себе нового вратаря, и это будет не Доннарумма. По информации The Atletic, «горожане» возвращают собственного воспитанника Джеймса Траффорда. За 22-летнего голкипера заплатят £ 27 млн — это меньше прописанной в его контракте с «Бёрнли» опции выкупа за £ 40 млн. Вратарём интересовался также «Ньюкасл», однако сам он сделал выбор в пользу родного клуба. Траффорд — победитель молодёжного Евро-2023 со сборной Англии. В прошлом сезоне Джеймс внёс большой вклад и в выход «Бёрнли» в АПЛ: в 45 матчах пропустил всего 16 мячей и 29 раз сыграл «на ноль».

«Спортинг» отыскал замену Дьёкерешу в Испании

Лиссабонский «Спортинг» нашёл замену своему супербомбардиру Виктору Дьёкерешу, уходящему в лондонский «Арсенал». По информации инсайдера Фабрицио Романо, португальский клуб согласовал трансфер Луиса Суареса. Но не экс-звезды «Барселоны», а нападающего «Альмерии». За 27-летнего колумбийца заплатят € 25 млн, кроме того, испанцы получат 10% от суммы будущей перепродажи форварда. Суарес — лучший бомбардир прошедшего сезона Сегунды. Всего же Луис забил 31 мяч и отдал восемь голевых передач в 43 матчах разных турниров.

Решение по будущему Исака примут в Саудовской Аравии

История с ожидаемым уходом Александера Исака затянулась и дошла до того, что его будущее решат саудовские владельцы «Ньюкасла», которые обычно не вмешиваются в дела клуба. А конкретно — председатель правления Ясир Аль-Румайян и Саудовский государственный инвестиционный фонд (PIF). По информации The Telegraph, в «Ньюкасле» Исака считают ключевой фигурой проекта и не хотят продавать. Однако форвард отклонил предложение о продлении контракта на фоне интереса топ-клубов Европы. Он хочет сменить команду. Как пишет Sky Sports, в «Ньюкасле» уже определились с возможной заменой шведу — это форвард «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко. Исака же оценивают £ 150 млн (приблизительно € 172,5 млн). Александер набрал в завершившемся сезоне 27+6 в 42 матчах.

«Тоттенхэм» получил официальное предложение по Сон Хын Мину

Сон Хын Мин близок к уходу из «Тоттенхэма» после 10 лет выступлений за английский клуб. Как утверждает инсайдер Романо, «шпоры» получили официальное предложение о трансфере из МЛС. Корейского форварда пытается купить «Лос-Анджелес». Какую сумму предлагают американцы, неизвестно, но утверждается, что «Тоттенхэм» не будет препятствовать переходу, если 33-летний капитан решит сменить команду. В минувшем сезоне Сон Хын Мин сыграл 46 встреч, забил 11 голов и отдал 12 результативных передач. В победном финале Лиги Европы не попал в стартовый состав.

«Локо» отпустит Самошникова в «Спартак» и заменит его на Рамиреса?

Есть любопытные новости и о готовящихся трансферах в РПЛ. Инсайдер Иван Карпов написал, что 27 июля защитник «Локомотива» Илья Самошников пройдёт МРТ для перехода в «Спартак». После этого начнутся переговоры по условиям личного контракта футболиста. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, железнодорожники потребуют за своего универсала € 5 млн. Кроме того, «Локо» собирается подписать нового флангового защитника — 30-летнего экс-игрока «Краснодара» Кристиана Рамиреса. Летом эквадорец стал свободным агентом, а в прошлом сезоне выступал за «Ференцварош» и набрал 1+3 в 37 матчах. Рамирес прилетел в Москву на медобследование.

«Зениту» снова приписывают интерес к экс-форварду сборной Бразилии

«Зенит» продолжает интересоваться нападающим «Фламенго» Педро Абреу. Об этом написал инсайдер Жулио Мигель Нето. Согласно источнику, петербуржцы готовят новое предложение о трансфере в размере € 20 млн. Во «Фламенго» считают 28-летнего экс-игрока сборной Бразилии важным футболистом, но не «неприкасаемым». Клуб из Рио-де-Жанейро готов отпустить центрфорварда, если все стороны договорятся. В сезоне-2025 у Педру Абреу 19 матчей, шесть голов и три голевые передачи. Впрочем, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не подтверждает переговоры по бразильскому футболисту.

Одной строкой

  • Официально: полузащитник «Ахмата» Мауро Луна Диале перешёл в «Атлетико Платенсе» на правах сезонной аренды с опцией выкупа.
  • Официально: полузащитник «Краснодара» Давид Ндука стал новичком армянского «Алашкерта».
  • Официально: защитник Алберту Кошта перешёл из «Ювентуса» в «Порту» — сумма сделки составила € 15 млн.
  • Официально: экс-защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди расторг контракт со швейцарским «Цюрихом», за который играл с февраля и провёл семь матчей.
  • Tifo Granata: «Спартак» согласовал четырёхлетний контракт с центральным защитником «Торино» Саулем Коко.
  • Сесар Луис Мерло: экс-защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна возвращается в Бразилию — парагваец подпишет двухлетний контракт с «Гремио».
  • La Gazzetta dello Sport: «Наполи» выбирает новичка в атаку из трёх форвардов — Рахима Стерлинга («Челси»), Джека Грилиша («Манчестер Сити») и Федерико Кьезы («Ливерпуль»).
  • La Gazzetta dello Sport: «Ювентус» отказал «Челси» в продаже Кенана Йылдыза за € 65−68 млн и хочет улучшить контракт вингера.
  • Маттео Моретто: «Рома» близка к подписанию 22-летнего защитника молодёжной сборной Италии и «Вероны» Даниэле Гиларди за € 10 млн, включая бонусы.
  • Sky Sports: вингером «Манчестер Юнайтед» Антони интересуются два клуба из Саудовской Аравии — возвращение бразильца в «Бетис» маловероятно.

Анатолий Романов

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