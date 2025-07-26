«ПСЖ» готов продать Доннарумму, а «Спартак» берёт лидера «Локо». Трансферы и слухи дня

«Оренбург» объявил о переходе Александра Коваленко в «Сочи». Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила € 1,5 млн. 21-летний полузащитник, сыгравший в 2022 году один матч за сборную России, подписал контракт с южанами до июля 2029-го. Коваленко уже был в этом клубе: в июле 2022-го «Сочи» выкупил его у «Крыльев Советов» за € 800 тыс. Впрочем, центрхав ни разу не сыграл за сочинцев, так как остался на правах аренды в Самаре, а затем был продан в «Зенит». С тех пор в его карьере — явный спад. В прошлом сезоне Коваленко провёл 21 матч в РПЛ и Кубке России и набрал лишь 0+1.