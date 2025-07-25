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Евгений Ловчев: «Заболотный — провал всей трансферной системы “Спартака”. Он может сделать команду чемпионом? Нонсенс!»

«Мне совершенно непонятен трансфер Заболотного в “Спартак”. Говорят: вот, он же гол забил! Ребят, это довольно средний футболист. Даже тот факт, что его когда-то вызывали в сборную… Сборная России усреднилась, там осталось мало личностей.

Источник: Спортс"

Когда ты заявляешь, что будешь бороться за чемпионство, сюда нельзя приписывать фамилию Заболотного. Это игрок очень средних возможностей. Какой вообще Заболотный? Он может сделать команду чемпионом? Для меня это провал всей трансферной системы «Спартака». Нонсенс! «- сказал экс-игрок “Спартака”.