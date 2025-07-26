В «Интер Майами» рассказали о реакции Месси на дисквалификацию из-за пропуска Матча звезд MLS

Ранее аргентинец вместе с защитником Жорди Альбой пропустили Матч звезд MLS без согласования с лигой, за что были дисквалифицированы на одну игру регулярного чемпионата и теперь не смогут помочь «Интеру» во встрече с «Цинциннати», которая пройдет 27 июля.
«Месси крайне расстроен. Надеюсь, это не окажет на него длительного воздействия. Повлияет ли это на восприятие им лиги и ее правил? Несомненно», — приводит слова Маса журналист Фабрицио Романо в Х.
В текущем сезоне Мессии провел в MLS 18 матчей, забил 18 голов и сделал 7 результативных передач.
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