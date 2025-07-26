Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
15:00
Спартак
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.50
П2
8.25
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.20
П2
2.70
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.10
П2
2.84
Футбол. Премьер-лига
17:30
Динамо
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.86
П2
4.70
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.20
П2
4.00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.86
П2
4.80
Футбол. Премьер-лига
20:30
Сочи
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.57
П2
2.97

В «Интер Майами» рассказали о реакции Месси на дисквалификацию из-за пропуска Матча звезд MLS

Управляющий владелец «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал, как отреагировал нападающий команды Лионель Месси на свое отстранение.

Источник: Reuters

Ранее аргентинец вместе с защитником Жорди Альбой пропустили Матч звезд MLS без согласования с лигой, за что были дисквалифицированы на одну игру регулярного чемпионата и теперь не смогут помочь «Интеру» во встрече с «Цинциннати», которая пройдет 27 июля.

«Месси крайне расстроен. Надеюсь, это не окажет на него длительного воздействия. Повлияет ли это на восприятие им лиги и ее правил? Несомненно», — приводит слова Маса журналист Фабрицио Романо в Х.

В текущем сезоне Мессии провел в MLS 18 матчей, забил 18 голов и сделал 7 результативных передач.

Узнать больше по теме
ФК «Интер»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Италия — страна, где футбол возведен в ранг культа, а лучшие нападающие становятся иконами для миллионов болельщиков. Матчи национальной сборной и матчи Серии А собирают полные стадионы, а среди самых популярных клубов выделяется ФК «Интер». Фанаты называют команду «нерадзурри», что переводится как «черно-синие».
Читать дальше