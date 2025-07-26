Гендиректор «Балтики»: «Ставим цель попасть в десятку. Усиливаться будем, но минимально»

— В какой степени команде еще нужно усиление состава до конца летнего трансферного окна?
— Усиливаться будем, но минимально. Думаю, один-два человека — молодых игрока, не больше.
— То есть даже не на ключевые позиции, а больше для глубины состава?
— Да.
— Какие задачи у «Балтики» на этот чемпионат?
— Ставим цель попасть в десятку. Финишировать в чемпионате на месте не ниже десятого.
— По финансовым возможностям в РПЛ ваш клуб сейчас входит в первую десятку?
— Примерно десятое. Так что, если закончим сезон по спортивным показателям на десятом месте или выше, это будет хорошим результатом для первого года после возвращения в РПЛ. В том числе и из-за финансовой составляющей, поскольку вы знаете, как распределяются доходы лиги между клубами в зависимости от более высокого итогового места в таблице, — сказал Равиль Измайлов.