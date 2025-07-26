Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
15:00
Спартак
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.40
П2
7.50
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.20
П2
2.70
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.10
П2
2.84
Футбол. Премьер-лига
17:30
Динамо
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.11
П2
5.10
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2

Гендиректор «Балтики»: «Ставим цель попасть в десятку. Усиливаться будем, но минимально»

В 1-м туре калининградцы сыграли вничью в гостях с «Динамо» (1:1).

Источник: Спортс"

— В какой степени команде еще нужно усиление состава до конца летнего трансферного окна?

— Усиливаться будем, но минимально. Думаю, один-два человека — молодых игрока, не больше.

— То есть даже не на ключевые позиции, а больше для глубины состава?

— Да.

— Какие задачи у «Балтики» на этот чемпионат?

— Ставим цель попасть в десятку. Финишировать в чемпионате на месте не ниже десятого.

— По финансовым возможностям в РПЛ ваш клуб сейчас входит в первую десятку?

— Примерно десятое. Так что, если закончим сезон по спортивным показателям на десятом месте или выше, это будет хорошим результатом для первого года после возвращения в РПЛ. В том числе и из-за финансовой составляющей, поскольку вы знаете, как распределяются доходы лиги между клубами в зависимости от более высокого итогового места в таблице, — сказал Равиль Измайлов.