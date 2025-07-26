Гендиректор «Балтики»: «Ставим цель попасть в десятку. Усиливаться будем, но минимально»

— Примерно десятое. Так что, если закончим сезон по спортивным показателям на десятом месте или выше, это будет хорошим результатом для первого года после возвращения в РПЛ. В том числе и из-за финансовой составляющей, поскольку вы знаете, как распределяются доходы лиги между клубами в зависимости от более высокого итогового места в таблице, — сказал Равиль Измайлов.