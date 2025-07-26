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Женская команда «Зенит» представила форму, которая впервые отличается от мужской

Женская команда «Зенит» презентовала новую игровую форму.

Источник: ЖФК "Зенит"

Впервые в истории экипировка девушек будет отличаться от мужской команды.

Основой нового дизайна экипировки стал узор кованой ограды Михайловского сада Русского музея.

«Лазоревый оттенок домашнего комплекта символизирует глубину северо-западного неба и свежесть новых начинаний. Гостевой вариант, выполненный в светлых тонах, — выражение непреходящей любви к сине-бело-голубым цветам», — говорится на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.

Женская команда «Зенита» трижды подряд становилась чемпионом России.