Женская команда «Зенит» представила форму, которая впервые отличается от мужской

«Лазоревый оттенок домашнего комплекта символизирует глубину северо-западного неба и свежесть новых начинаний. Гостевой вариант, выполненный в светлых тонах, — выражение непреходящей любви к сине-бело-голубым цветам», — говорится на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.