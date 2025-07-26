«Спартак» победил «Краснодар» в матче женской Суперлиги

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице женской Суперлиги. В активе команды 36 набранных очков в 14 турах. Футболистки «Краснодара» провели 15 матчей, в которых заработали 20 очков. Чёрно-зелёные располагаются на шестой строчке в чемпионате.