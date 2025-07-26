«Акрон» громит «Сочи» на выезде — 4:0! У Дзюбы гол и ассист, у Пестрякова 1+2. Онлайн трансляция

Дмитрий Пестряков открыл счет на 5-й минуте, а на 11-й ассистировал Алексе Джурасовичу. На 13-й минуте Максим Болдырев забил с паса Артема Дзюбы, а на 444-й Дзюба забил после передачи Пестрякова.
Матч проходит на Олимпийском стадионе «Фишт».
Встречу в прямом эфире показывает канал «Матч Премьер».
Таблица РПЛ.
Статистика РПЛ.
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