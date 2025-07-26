Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Сочи
0
:
Акрон
4
Все коэффициенты
П1
94.00
X
19.70
П2
1.01
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
КАМАЗ
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
0
:
Балтика
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Ротор
0
П1
X
П2

«Акрон» громит «Сочи» на выезде — 4:0! У Дзюбы гол и ассист, у Пестрякова 1+2. Онлайн трансляция

Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Источник: Спортс"

Дмитрий Пестряков открыл счет на 5-й минуте, а на 11-й ассистировал Алексе Джурасовичу. На 13-й минуте Максим Болдырев забил с паса Артема Дзюбы, а на 444-й Дзюба забил после передачи Пестрякова.

Матч проходит на Олимпийском стадионе «Фишт».

Встречу в прямом эфире показывает канал «Матч Премьер».

Таблица РПЛ.

Статистика РПЛ.

Узнать больше по теме
ФК «Акрон»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.
Читать дальше