Карпин об Овечкине в раздевалке «Динамо»: «Думаете — сказал, что мы все идиоты или что‑то такое? Просто поздравил. Что он еще может сказать?»

— Почему при замене падает выбор на Макарова, а не на Окишора?
— С краю? Вы будете тренером «Динамо», вы так и ставьте.
— Овечкин заходил в раздевалку. Что сказал?
— Думаете, он сказал, что мы все идиоты или что‑то такое? Просто поздравил. Что он еще может сказать?
— Ребята в команде равняются на него? Он для них пример?
— У них и спросите.
— Общались ли вы с ним по поводу его игры за «Динамо» и вашей — за «Вашингтон»?
— Нет, — сказал главный тренер «Динамо» Валерий Карпин.
Овечкин сфотографировался с Тюкавиным во время матча «Динамо» — «Ростов» во 2-м туре РПЛ.
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