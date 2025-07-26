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Карпин об Овечкине в раздевалке «Динамо»: «Думаете — сказал, что мы все идиоты или что‑то такое? Просто поздравил. Что он еще может сказать?»

В субботу бело-голубые обыграли «Ростов» со счетом 1:0 во 2-м туре Мир РПЛ. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин посетил этот матч.

Источник: Спортс"

— Почему при замене падает выбор на Макарова, а не на Окишора?

— С краю? Вы будете тренером «Динамо», вы так и ставьте.

— Овечкин заходил в раздевалку. Что сказал?

— Думаете, он сказал, что мы все идиоты или что‑то такое? Просто поздравил. Что он еще может сказать?

— Ребята в команде равняются на него? Он для них пример?

— У них и спросите.

— Общались ли вы с ним по поводу его игры за «Динамо» и вашей — за «Вашингтон»?

— Нет, — сказал главный тренер «Динамо» Валерий Карпин.

Овечкин сфотографировался с Тюкавиным во время матча «Динамо» — «Ростов» во 2-м туре РПЛ.

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