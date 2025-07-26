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У Дзюбы 19-й сезон с голами в РПЛ. Форвард «Акрона» обошел Лоськова и сравнялся с Семаком по этому показателю

Форвард «Акрона» отличился в игре 2-го тура против «Сочи».

Источник: Спортс"

36-летний Дзюба проводит 19-й сезон в чемпионатах России с забитыми голами. По этому показателю он обошел Дмитрия Лоськова и сравнялся с Сергеем Семаком.

В РПЛ Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал», «Локомотив» и «Акрон».

Дзюба забил 241-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола.

Дзюба побил рекорд Лоськова, набрав 257 очков в чемпионате России.

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