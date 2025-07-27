Дьёкереш в «Арсенале», «ПСЖ» отдаст € 40 млн за конкурента Сафонова. Трансферы и слухи дня

Кстати, вот что говорил его отец несколько лет назад: «Думаю, Эрлинг хочет попробовать свои силы во всех топ-чемпионатах. В каждой лиге он будет проводить максимум по три-четыре года. Это может быть два с половиной года в Германии, два с половиной года в — Англии, а потом — Испания, Италия, Франция, верно?» Возможно, время пришло?