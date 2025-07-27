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Черданцев о словах Морено про отказ от половины зарплаты: «Не думаю, что это позерство. Чел работал в “Барселоне”! Двадцать раз мог бы свалить в Испанию, чтобы в х.. не дуть, но продолжае

После домашнего поражения 0:4 от «Акрона» главный тренер «Сочи» заявил, что отдаст половину месячной зарплаты и сказал игроком поступить также.

Источник: Спортс"

«Я не думаю, что это позерство. Я думаю, что он не бросает слова на ветер. Мне кажется, это должно вызывать уважение. Чел работал в “Барселоне”! Не поваром. Хотя это уже было бы неплохо.

Он улетел в самый сложный географически футбольный турнир в мире, вернулся в РПЛ, хотя, думаю, двадцать раз мог бы свалить в Испанию на меньшие деньги, понятно, но вообще, чтобы в х.. не дуть. Нет. Прогнал по всей России. Продолжает работать.

По игре в первом туре «Сочи» смотрелся очень даже неплохо. Но тренер не может выйти и играть на поле вместо футболистов. Не знаю, что именно там в «Сочи» происходит, но Морено респект«, — написал комментатор “Матч ТВ”.

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