Защитник «Балтики» Варатынов о 3:0 со «Спартаком»: «Могли победить и так, но удаление Заболотного серьезно повлияло на игру. У нас немаленькие шансы на топ-10»

— Насчет того, обыграли бы «Спартак» или нет… Не знаю, как бы складывалась игра. Но мне кажется, что даже до удаления мы играли неплохо, поддавливали «Спартак», у него особо моментов будто бы и не было. Я считаю, что могли выиграть и так, но удаление Заболотного, конечно, серьезно повлияло на игру.