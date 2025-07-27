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Феликс близок к переходу в «Аль-Наср». «Челси» получит около 44 млн фунтов за хавбека (Sky Sports)

По данным Sky Sports, саудовский клуб, за которой выступает Криштиану Роналду, близок к заключению сделки с Челси".

Источник: Спортс"

Трансфер 25-летнего полузащитника обойдется в сумму около 44 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что Феликс согласился вернуться в «Бенфику».

Во второй половине прошлого сезона португалец выступал на правах аренды за «Милан». Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

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