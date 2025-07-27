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Артем Дзюба: «Спартак», конечно, своими удалениями сам себя прибил против «Балтики». Но это не наши проблемы"

В 3-м туре «Акрон», который обыграл «Сочи» 4:0, встретится со «Спартаком».

Источник: Sports

«Спартак», конечно, своими удалениями сам себя прибил. Но это не наши проблемы. А Кубок — это то поле, где шанс дают игрокам, которые меньше играют и могут проявить себя. Будут появляться новые имена и нам тоже интересно, как ребята себя проявят«, — сказал форвард “Акрона”.

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