Артем Дзюба: «Спартак», конечно, своими удалениями сам себя прибил против «Балтики». Но это не наши проблемы"

«Спартак», конечно, своими удалениями сам себя прибил. Но это не наши проблемы. А Кубок — это то поле, где шанс дают игрокам, которые меньше играют и могут проявить себя. Будут появляться новые имена и нам тоже интересно, как ребята себя проявят«, — сказал форвард “Акрона”.