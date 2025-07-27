Источник: тренер вратарей Кафанов стал холостяком

Согласно источнику, на этой неделе мировой суд постановил расторгнуть брак между тренером и Марал Кафановой из-за истечения срока для примирения супругов. Однако еще 28 мая тренер уже развелся со своей второй женой Риммой Кафановой. Официально Кафанова пока нельзя считать холостым, так как решение о разводе с Марал еще не вступило в силу.