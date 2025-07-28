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Рашид Рахимов: «Не вижу смысла платить по 8−10 млн за российских игроков. Лучше я привлеку кого-то из молодежной команды — может, выстрелит»

— Сейчас какая селекция ведется?

Источник: Спортс"

— Она по всем направлениям ведется, но мы должны понимать, что если мы говорим о российских футболистах первой-второй «линии», то для нас они становятся очень дорогими. И к нам первым они не идут, они идут в первую пятерку. Значит, нам нужно брать тех, которые пониже уровнем. А это значит, что и у нас будет такой оставаться.

Поэтому лучше я привлеку кого-то из молодежной команды, может, кто-то выстрелит. Не вижу смысла платить по 8−10 миллионов за российских игроков, — сказал главный тренер «Рубина».

Рашид Рахимов — прекрасный тренер.