Рашид Рахимов: «Не вижу смысла платить по 8−10 млн за российских игроков. Лучше я привлеку кого-то из молодежной команды — может, выстрелит»

— Она по всем направлениям ведется, но мы должны понимать, что если мы говорим о российских футболистах первой-второй «линии», то для нас они становятся очень дорогими. И к нам первым они не идут, они идут в первую пятерку. Значит, нам нужно брать тех, которые пониже уровнем. А это значит, что и у нас будет такой оставаться.