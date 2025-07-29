Отказ Сперцяна, новичок «Динамо» и новый клуб легенды «Реала». Трансферы и слухи дня

Московское «Динамо» официально объявило о трансфере Бактиёра Зайнутдинова из «Бешикташа». Там казахстанский футболист выступал с лета 2023 года. Но в последнее время мало играл — всего 12 матчей во всех турнирах в прошлом сезоне. Контракт с «Динамо» — до лета 2029 года. И воссоединение с Карпиным — вместе они уже работали полтора года в «Ростове».