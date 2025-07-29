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Пеп Гвардиола: «Работа тренера — это 24 часа 7 дней в неделю, успех не падает с неба. Есть хорошая фраза: буква “с”, обозначающая старания, стоит в словаре перед буквой “т”, обозначающей та

— Сколько лет жизни отнимает у вас сезон в таком клубе, как «Манчестер Сити»?

Источник: Спортс"

— Довольно много. Особенно если он идет не так. Если он идет не так, то ночи становятся тяжелее, дни становятся тяжелее. Работа тренера — и я говорю не только про себя, но и про всех моих коллег — это 24 часа 7 дней в неделю. Если нет, то ты не справишься. Давление, которое ты испытываешь, очень велико, и тебе особенно нужны люди, которые помогут взглянуть на ситуацию с другой стороны. Ты должен стараться достичь стабильности, когда у команды много взлетов и падений, и ты главный…

Один мой друг, который, как мне кажется, однажды очень хорошо меня охарактеризовал, сказав, что у меня есть три состояния личности: эйфория, депрессия и отсутствующее состояние. Вот три моих состояния. Так что вопрос в том, чтобы попытаться найти середину.

— Это правда, что профессия тренера очень сильно затягивает в себя, но люди, которые работали с вами, сходятся во мнении, что вы большой трудоголик, что вы не останавливаетесь, что с вами футбол 24 часа в сутки…

— Что ж, я останавливаюсь… Я научился делать небольшие паузы. Дело в том, что на тебе лежит ответственность за многих людей, которые тебе доверяют, которые любят тебя: игроков, президента, спортивного директора… Это чувство, что ты их подводишь.

Я не знаю, связано ли это чувство вины с культурой или религией. Я не знаю, часто ли нынешнее поколение детей ходит в церковь, но в мое время это было очень важной частью нашего воспитания. И чувство вины за то, что я совершаю добро или зло, очень сильно укоренилось во мне. Так что подводить людей…

Успех не сваливается с неба. Умение работать хорошо не дается даром. Ты должен работать часами. Другого секрета нет. Есть очень хорошая фраза, в которой говорится, что буква «с», обозначающая старания, стоит перед буквой «т», обозначающей талант, в словаре. И это правда. Ты либо тратишь часы, либо ничего не получается.

Всегда есть чем заняться. Но со временем я также научился дистанцироваться и понял, что иногда перерывы в работе помогают тебе добиться большего успеха позже, — сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Пеп Гвардиола: «Я рад, что потерпел неудачу. В обществе, где все должно быть идеально, где нужно выкладывать свою еду в инстаграм… Нужно каждый день показывать, что мы счастливы».

Пеп о биологическом возрасте: «Сейчас мне 75 — может, если пройду тест, окажется, что я моложе. Я разбит, у меня болит все — надеюсь, позже почувствую себя лучше».

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