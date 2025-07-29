Пеп Гвардиола: «Работа тренера — это 24 часа 7 дней в неделю, успех не падает с неба. Есть хорошая фраза: буква “с”, обозначающая старания, стоит в словаре перед буквой “т”, обозначающей та

— Довольно много. Особенно если он идет не так. Если он идет не так, то ночи становятся тяжелее, дни становятся тяжелее. Работа тренера — и я говорю не только про себя, но и про всех моих коллег — это 24 часа 7 дней в неделю. Если нет, то ты не справишься. Давление, которое ты испытываешь, очень велико, и тебе особенно нужны люди, которые помогут взглянуть на ситуацию с другой стороны. Ты должен стараться достичь стабильности, когда у команды много взлетов и падений, и ты главный…