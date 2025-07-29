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Ловчев о Станковиче: «Надо спросить, от чего он устал. От бабла, от жизни, от футбола вообще? Я не против этого тренера, но “Спартак” сейчас “не горит”. Талалаев его переиграл

После поражения от «Балтики» (0:3) во 2-м туре Мир РПЛ главный тренер «Спартака» заявил: «Я уже устал. Беспокоюсь о своем здоровье, если честно».

Источник: Спортс"

«Надо спросить Станковича, от чего он устал. От бабла, от жизни, от футбола вообще? Я не против этого тренера, он выдающийся футболист, но что‑то происходит такое, что команда “не горит”.

Что касается поражения от «Балтики», то мы знаем, что Талалаев — хороший тренер. Все как‑то не особенно Андрея «поднимают», но это наш российский тренер, который тоже определяет, как играть с каждой командой.

Да, было глупое удаление, но не увидеть, что один тренер переиграл другого, невозможно«, — сказал бывший игрок “Спартака”.