Дзюба про 4:0 с «Сочи»: «Для РПЛ они еще не готовы, слишком высоко у них линия играет. Эта схема — импровизация от испанского специалиста»

«Со стороны показалось, что “Акрону” было легко в первом тайме? Непросто. Наверное, повлиял гол, где ошибся Рудаков. Но потом он вернул команде должок — отбил от меня пенальти. Первый мяч, наверное, их надломил.
Мне кажется, для РПЛ они еще не готовы, слишком высоко у них линия играет. Эта схема — импровизация от испанского специалиста [Роберта Морено].
Стал ли «Акрон» сильнее по сравнению с прошлым сезоном? Точно стал сыграннее и ментально чуть лучше — 100 процентов. Лучше или нет… Мне кажется, нам есть куда стремиться, нам нужно еще усиление. Не хватает подпитки, к сожалению.
Мы стали сильнее в плане того, что у нас появился вратарь, который бьет намного дальше (улыбается). Это такой дополнительный скилл — метров 15−20, мы на другой половине мячи подбираем. Мы опасны в этом. Наша сила в этом, мы очень боевитая команда, которая навязывает очень много борьбы", — сказал нападающий клуба из Тольятти.