Дзюба про 4:0 с «Сочи»: «Для РПЛ они еще не готовы, слишком высоко у них линия играет. Эта схема — импровизация от испанского специалиста»

Мы стали сильнее в плане того, что у нас появился вратарь, который бьет намного дальше (улыбается). Это такой дополнительный скилл — метров 15−20, мы на другой половине мячи подбираем. Мы опасны в этом. Наша сила в этом, мы очень боевитая команда, которая навязывает очень много борьбы", — сказал нападающий клуба из Тольятти.