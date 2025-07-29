Сын Тотти завершил карьеру в 19 лет. Последним его клубом была «Ольбия» из 4-го дивизиона Италии. Бывший тренер команды Амелия считает, что на Кристиана повлияли сравнения с отцом

Как пишет La Nuova Sardegna, Тотти-младший планирует начать работу в футбольной школе, основанной его отцом, и заниматься поиском молодых талантов.
Бывший тренер «Ольбии» Марко Амелия (чемпион мира-2006 в составе сборной Италии в качестве резервного вратаря) считает, что на решение Кристиана повлияли сравнения с отцом.
«То, что он сын Пупоне (“Большой ребенок”, прозвище Франческо Тотти — Спортс) влияло на него. Я видел в нем большой потенциал. Он мог бы сделать отличную карьеру в Серии С или Серии Б», — сказал Амелия.
Кристиан Тотти начинал свою карьеру в академии «Ромы» (в этом клубе всю карьеру провел его отец), а также выступал за молодежные команды «Фрозиноне» и «Райо Вальекано».