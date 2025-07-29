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Сын Тотти завершил карьеру в 19 лет. Последним его клубом была «Ольбия» из 4-го дивизиона Италии. Бывший тренер команды Амелия считает, что на Кристиана повлияли сравнения с отцом

Последним клубом полузащитника была «Ольбия» из Серии D — 4-го по рангу дивизиона итальянского футбола.

Как пишет La Nuova Sardegna, Тотти-младший планирует начать работу в футбольной школе, основанной его отцом, и заниматься поиском молодых талантов.

Бывший тренер «Ольбии» Марко Амелия (чемпион мира-2006 в составе сборной Италии в качестве резервного вратаря) считает, что на решение Кристиана повлияли сравнения с отцом.

«То, что он сын Пупоне (“Большой ребенок”, прозвище Франческо Тотти — Спортс) влияло на него. Я видел в нем большой потенциал. Он мог бы сделать отличную карьеру в Серии С или Серии Б», — сказал Амелия.

Кристиан Тотти начинал свою карьеру в академии «Ромы» (в этом клубе всю карьеру провел его отец), а также выступал за молодежные команды «Фрозиноне» и «Райо Вальекано».