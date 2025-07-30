Новый вратарь «Манчестер Сити» и рекордная сделка «Спартака». Трансферы и слухи дня

Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов определился с новым клубом. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, 29-летний игрок сделал выбор в пользу «Крыльев Советов», а сделка может быть закрыта в ближайшие дни. Сейчас московский и самарский клубы обсуждают формат трансфера — аренда на год или полноценный переход. Напомним, интерес к Чернову проявлял также вернувшийся в РПЛ «Сочи». Никита уже выступал за «КС» с 2019 по 2022 год. В нынешнем сезоне он на поле не выходил, а в минувшем провёл 11 матчей и набрал 0+1.