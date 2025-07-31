€ 70 млн для «Зенита», «Ливерпуль» отдал Диаса и стал ближе к Исаку. Трансферы и слухи дня

Прошедший день в плане переходов получился особенно интересным. Почему? Рассказываем ниже. Here we go!
Главные состоявшиеся трансферы дня
Диас наконец-то перебрался в Мюнхен
Это всё-таки случилось! «Бавария» долго торговалась с «Ливерпулем» и дожала сделку, заплатив за 28-летнего вингера € 75 млн. Довольны остались все: чемпион Германии получил универсальную звезду в прайме с отличной реализацией, мерсисайдцам теперь проще взять Александера Исака. Ну, а вот слова колумбийца: «Для меня очень много значит быть частью “Баварии” — одного из крупнейших клубов в мире. Я хочу помочь ему благодаря своему стилю игры и индивидуальности», — привела слова Диаса пресс-служба мюнхенцев.
ЦСКА взял нового аргентинца
Много ли вы знаете действующих аргентинских футболистов с именем Лионель? Как минимум одного. Теперь — двоих, потому что ЦСКА взял 20-летнего центрального полузащитника Лионеля Верде из «Унион Санта-Фе». Речь о годичной аренде с правом выкупа 80% прав на игрока за € 3,5 млн. Сейчас он оценивается в € 600 тыс. Ранее армейцы брали двоих аргентинцев, и оба не прижились: Осмара Феррейру в первой половине нулевых выдавил из основы юный Юрий Жирков, а Адольфо Гайча до сих пор не знают, куда пристроить. Нарушит ли печальную традицию новичок?
Файзуллаев — новичок «Истанбула»
Переезд атакующего полузащитника в Турцию был делом времени, и вот о нём объявили. «Приветствуем Аббосбека Файзуллаева в нашей семье и желаем ему успешных выступлений в оранжево-тёмно-синей форме! Наш клуб подписал пятилетний контракт с игроком сборной Узбекистана», — написала пресс-служба «Истанбул Башакшехир». Представили теперь уже экс-армейца весьма оригинально: на видео он идёт в сторону юрты. Да-да, располагающейся прямо на стадионе. СМИ ранее сообщали, что сумма сделки составит € 7 млн.
Джака вернулся в АПЛ
Гранит Джака провёл семь лет в «Арсенале», после чего стал важной частью великого «Байера» Хаби Алонсо. В 32 года швейцарский опорник решился на возвращение в АПЛ, причём новичок лиги «Сандерленд» не пожалел за возрастного футболиста € 15+5 млн. Соглашение рассчитано на три года. Недавно ходили слухи об интересе к Джаке саудовских клубов. Он посчитал, что на заработки рановато. Респект? Безусловно. «Чёрные коты» укрепились этим летом уже на € 130,9 млн. Иначе в современной Премьер-лиге не задержаться.
Главные трансферные слухи дня
Жедсон Фернандеш станет самым дорогим новичком в истории «Спартака»
Трансфер вот-вот состоится. В ночь с понедельника на вторник произошла весьма комичная ситуация: Жедсон Фернандеш прилетел в аэропорт «Внуково», и один из сотрудников «Спартака» почему-то начал бегом уводить полузащитника от встречающих его журналистов. Португалец, судя по выражению лица, вообще не понимал, что происходит.
Зато эмоции технического директора «Бешикташа» предельно ясны. «Сделка закрыта. Сумма трансфера — € 27 млн», — подытожил Эдуард Граф для Odds. Даже если опираться на звучавшие ранее € 25 млн, компенсация для красно-белых станет рекордной. Ранее в топе, согласно Transfermarkt, держались Ливай Гарсия (€ 18,7 млн из АЕКа в 2025-м) и Гус Тиль (€ 18 млн из «АЗ Алкмар» в 2019-м).
«Ливерпуль» согласовал контракт с Исаком
Ещё не устали от этой саги? Что уж поделать, она весьма долгоиграющая и наполненная различными новостями. Сегодняшняя точно не станет финальной, тем не менее приближает развязку. По сообщению журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, «Ливерпуль» достиг договорённости с Александером Исаком о контракте до 2031 года. Шведу предлагают примерно такую же зарплату, что и у Уго Экитике, то есть € 15−16 млн в год до вычета налогов. Осталось ударить по рукам с «Ньюкаслом».
«Челси» купил таланта «Аякса»
«Аякс» умеет продавать молодых футболистов. «Челси» — покупать. Вот они и провернули громкую сделку. Судя по сведениям Фабрицио Романо, защитник амстердамцев Йоррел Хато вот-вот прилетит в Лондон для прохождения медобследования. К 19 годам у него 111 матчей во взрослом футболе. Отсюда и ценник в € 40 млн. Хато способен выдавать высокий уровень как в центре обороны, так и на левом фланге. Энцо Мареска наверняка найдёт ему применение. Всё-таки легенда Football Manager.
«Зениту» предлагают € 70 млн за Энрике?
«Зенит» купил Луиса Энрике у «Ботафого» зимой за € 33 млн. С тех пор бразилец провёл 15 встреч, дважды забил и отдал четыре результативные передачи. И вот пришла внезапная новость. По данным журналистов Хорхе Николы и Лилиан Сантос, «Аль-Наср» готов ради бразильца раскошелиться на € 70 млн! Просто фантастика! В дополнение вышло интервью с главным тренером саудовцев Жорже Жезушем, и там он сказал, что команде не хватает вингера. Пазл сложен?
И ещё по бразило-зенитовскому союзу. Вчера появилась информация от Sabah, что «Бешикташ» хочет подписать Роберта Ренана на правах аренды, в то время как «Зенит» требует за защитника € 15 млн. Сегодня Fanatik и инсайдер Эртан Сузгун отсыпали новых подробностей. Главный тренер турецкого клуба Уле-Гуннар Сульшер нацелен на приобретение бразильца, потому что тот способен сыграть в центре и на фланге обороны. Петербуржцы согласны на платную аренду за € 1 млн и выкуп за € 14 млн. Предыдущий сезон Ренан провёл в «Аль-Шабабе» — саудовский клуб отдал € 3 млн, а вот окончательно забирать игрока не стал.
Одной строкой
- Официально: «Атлетико» объявил о возвращении Самуэла Лино во «Фламенго» за € 22 млн. Вингер играл за молодёжку команды из Рио-де-Жанейро.
- Официально: «Атлетико» сослал в годичную аренду «Жироне» Тома Лемара.
- Официально: Нелсон Семеду покинул «Вулверхэмптон». По данным Фабрицио Романо, португалец станет игроком «Фенербахче».
- Официально: защитник сборной Норвегии Лео Эстигор сменил «Ренн» на «Дженоа». Пока это аренда с опцией выкупа при выполнении определённых условий.
- Официально: Ише Сэмюэлс-Смит перешёл из «Челси» в «Страсбург» за € 7,5 млн.
- Официально: «Реал» отдал защитника Лоренцо Агуадо «Альбасете».
- Официально: Закария Абухляль ушёл из «Торино» в «Тулузу». Французы отдали € 8 млн.
- Официально: Брайан Сарагоса ушёл в «Сельту» из «Баварии». Речь об аренде за € 1 млн с правом выкупа за € 12 млн.
- Mundo Deportivo: Роберт Левандовски отказался переезжать этим летом в Саудовскую Аравию.
- The Telegraph: Гарри Кейн настроен вернуться в Англию после ЧМ-2026. Приоритетное право выкупа есть у «Тоттенхэма», но нападающий склоняется к трансферу в «Манчестер Юнайтед».
- The Guardian: «Кристал Пэлас» не отдаст «Арсеналу» Эберечи Эзе дешевле € 69,6 млн. € 40,6 млн из них — сразу, остальное — рассрочкой.
- Фабрицио Романо: переход Алехандро Гарначо в «Челси» по-прежнему реален.
- Фабрицио Романо: Аарон Рамсдейл уйдёт в «Ньюкасл» из «Саутгемптона» на правах годичной аренды с правом выкупа.
- Фабрицио Романо: «Манчестер Сити» сообщил Штефану Ортеге, что тот может сменить клуб этим летом.
- Фабрицио Романо: Милан Шкриньяр вернётся в «Фенербахче» из «ПСЖ» за € 7+3 млн.
- Sky Sport Italia: «Ньюкасл» интересуется защитником «Аталанты» Джорджо Скальвини. Итальянский клуб попросит € 40−50 млн.
- Бен Джейкобс: «Арсенал» согласен продать Александра Зинченко за € 17,4 млн. Им интересуется «Фулхэм».
- Николо Скира: «Рома» готова отпустить Артёма Довбика за € 40 млн, им интересуются некоторые клубы АПЛ.
- talkSPORT: «МЮ» начал переговоры с «Лейпцигом» о трансфере Беньямина Шешко. Рубен Аморим предпочёл бы Олли Уоткинса, но того не отпускает «Астон Вилла».
- Джанлука Ди Марцио: «Интер» не предложит больше € 42+3 млн за Адемолу Лукмана. «Аталанта» настаивает на € 50 млн.