€ 70 млн для «Зенита», «Ливерпуль» отдал Диаса и стал ближе к Исаку. Трансферы и слухи дня

Много ли вы знаете действующих аргентинских футболистов с именем Лионель? Как минимум одного. Теперь — двоих, потому что ЦСКА взял 20-летнего центрального полузащитника Лионеля Верде из «Унион Санта-Фе». Речь о годичной аренде с правом выкупа 80% прав на игрока за € 3,5 млн. Сейчас он оценивается в € 600 тыс. Ранее армейцы брали двоих аргентинцев, и оба не прижились: Осмара Феррейру в первой половине нулевых выдавил из основы юный Юрий Жирков, а Адольфо Гайча до сих пор не знают, куда пристроить. Нарушит ли печальную традицию новичок?