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Борис Ротенберг-младший: «Батраков должен стать чемпионом в “Локомотиве”, он имеет качества для игры в Европе. 8 воспитанников в клубах РПЛ за 2,5 года — сверхрезультат»

Хавбек выступает за основную команду «Локомотива» с января 2024 года.

Источник: Спортс"

"Я считаю, что переход Леши в большой футбол ни в коем случае не моя работа, а работа академии и системы клуба. Он с 6−7 лет был у нас в системе.

Говорить о том, что это заслуга департамента, неправильно. Леша — истинный пример того, каким должен быть воспитанник. Я считаю, что Батраков — будущее российского футбола.

Сейчас провел три матча, забил три гола, мы гордимся его успехами, гордимся тем, что он не забывает свои корни, всегда говорит про ценности, академию, вспоминает своего первого тренера и тех людей, с которыми работал. Хочу повторить, что Алексей — продукт клуба, а не департамента".

То, что мы показали за 2,5 года в виде восьми воспитанников в клубах РПЛ — сверхрезультат, конечно, будем стремиться еще к большему.

Сейчас Алексей является лицом клуба, лицом академии, только не забывайте, что такими ребятами были братья Миранчуки, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов. Просто время проходит, они становятся старше, люди забывают.

Но у системы академии и департамента молодежного футбола будущее обеспечено, я лично знаю всех футболистов, есть понимание, что ребята будут играть на самом высоком уровне.

Я считаю, что Леша должен стать чемпионом России в «Локомотиве», после этого готов делать следующий шаг, он имеет все качества для игры в ведущих чемпионатах Европы.

Он большой молодец, меньше говорит, больше делает, но нужно спросить, какие у него планы.

Нужно поднять кубок чемпионата России, отдать дань уважения клубу и академии. Леша — воспитанник, сделает все ради «Локомотива», — заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг-младший.