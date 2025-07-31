Борис Ротенберг-младший: «Батраков должен стать чемпионом в “Локомотиве”, он имеет качества для игры в Европе. 8 воспитанников в клубах РПЛ за 2,5 года — сверхрезультат»

Сейчас провел три матча, забил три гола, мы гордимся его успехами, гордимся тем, что он не забывает свои корни, всегда говорит про ценности, академию, вспоминает своего первого тренера и тех людей, с которыми работал. Хочу повторить, что Алексей — продукт клуба, а не департамента".