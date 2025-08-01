Матвей Сафонов показал, как поддерживает форму на базе «Краснодара»

«Нерегулярно появляюсь в тг, связано с тем, что я вернулся домой и расслабился. Очень рад увидеть ребят из команды, родные места и повариться на жаре в +40.



Сегодня заезжал на базу, чтобы поддержать физическую форму. И решил подснять для вас пример работы на реакцию. Это то, что я делал регулярно утром в игровой день, когда играл в России. Приятная и интересная активация нервной системы. И, конечно же, соревновательный момент, так как всё делается на скорость», — написал Сафонов на личной странице в своём телеграм-канале, прикрепив видео упражнения.