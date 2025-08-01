Бегиристайн покинул пост спортдиректора «Ман Сити». Испанец проработал 13 лет в клубе

Бегиристайн работал в «Ман Сити» с 2012 года, при нем «горожане» выиграли 21 трофей.
Чествование Бегиристайна на «Этихаде» пройдет 14 сентября перед матчем АПЛ с «Манчестер Юнайтед».
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ФК «Манчестер Юнайтед» — рекордсмен по числу побед в национальном чемпионате Англии и один из самых дорогих клубов мира. В команде играли многие легенды футбола, а за почти полтора столетия «красные дьяволы» пережили как взлеты, так и падения. Обо всем этом расскажем в нашей статье.Читать дальше