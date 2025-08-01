«Там все сумасшедшие! Нет слабых. Чувствуешь конкуренцию». Антон Миранчук сравнил Швейцарию и Россию

— Опиши одним словом чемпионат Швейцарии.
— Непростой. На сборах «Сьон» играл с командой второй швейцарской лиги. И я сравнивал с командами Второй лиги России, с которыми «Локомотив» тоже играл в межсезонье. Тех мы спокойно обыгрывали. А в Швейцарии все сумасшедшие! С мячом умеют обращаться, выносливые, здоровые, агрессивные в отборе. Чувствуешь интенсивность, конкуренцию.
— В Суперлиге Швейцарии их уровень еще выше?
— За этот год я понял: там нет слабых. Вообще. Каждый может сыграть с тобой на равной ноге. Все команды упираются, прессингуют, вообще у всех есть какая-то идея игры — видна работа тренера, структура. И приезжает соперник, изучаю состав — а у них один в «Барсе» играл, второй тоже в топ-лигах.