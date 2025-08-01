«Переводил все в рубли и вздыхал. А недавно отпустил: “Все, хватит”. Антон Миранчук — о высоких ценах в Швейцарии

— Там реально высокие цены. Москва тоже недешевая — и все равно большая разница. Просто пойти в магазин за овощами, фруктами, молоком — х2 надо умножать московские цены. Общаюсь с братом о ценах в Атланте и понимаю: не самые бюджетные локации мы выбрали!