Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
завершен
Хайдук С
2
:
Зиря
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
0
:
Сент-Джозефс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Партизан
4
:
Александрия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Эгнатия
1
:
Динамо Мн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Хайберниан
1
:
Мидтьюлланн
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Легия
2
:
Баник О
1
П1
X
П2

«Переводил все в рубли и вздыхал. А недавно отпустил: “Все, хватит”. Антон Миранчук — о высоких ценах в Швейцарии

Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук в интервью журналисту Sport24 Александру Муйжнеку порассуждал о дороговизне жизни в Швейцарии.

Источник: ФК "Сьон"

— Офигел, насколько дорого в Швейцарии?

— Там реально высокие цены. Москва тоже недешевая — и все равно большая разница. Просто пойти в магазин за овощами, фруктами, молоком — х2 надо умножать московские цены. Общаюсь с братом о ценах в Атланте и понимаю: не самые бюджетные локации мы выбрали!

— Во Францию за продуктами не гоняешь, как Чалов?

— Ездили во Францию отдохнуть в отеле. Сразу бросились в глаза нормальные цены. Притом, что это тоже на Женевском озере, на другой стороне.

Еще месяц назад я переводил все цены в рубли — и вздыхал. А недавно переводить перестал. Просто отпустил: «Все, хватит».