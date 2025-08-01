«Переводил все в рубли и вздыхал. А недавно отпустил: “Все, хватит”. Антон Миранчук — о высоких ценах в Швейцарии

— Офигел, насколько дорого в Швейцарии?
— Там реально высокие цены. Москва тоже недешевая — и все равно большая разница. Просто пойти в магазин за овощами, фруктами, молоком — х2 надо умножать московские цены. Общаюсь с братом о ценах в Атланте и понимаю: не самые бюджетные локации мы выбрали!
— Во Францию за продуктами не гоняешь, как Чалов?
— Ездили во Францию отдохнуть в отеле. Сразу бросились в глаза нормальные цены. Притом, что это тоже на Женевском озере, на другой стороне.
Еще месяц назад я переводил все цены в рубли — и вздыхал. А недавно переводить перестал. Просто отпустил: «Все, хватит».