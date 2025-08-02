«Барселона» и «Реал» проведут матч легенд на стадионе «Интер Майами» 14 сентября. За клуб МЛС играют Месси, Суарес, Бускетс и Альба, тренер — Маскерано

Отмечается, что Альберт Феррер, тренер «блауграны», сможет выпустить Ривалдо, Клаудио Браво и Паулиньо. Полные составы на данный момент неизвестны.
Примечательно, что за «Интер Майами», на стадионе которого пройдет вторая игра, выступают Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Серджи Бускетс, а тренирует команду Хавьер Маскерано.
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