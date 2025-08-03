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«Акрон» — «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 13:30

Матч пройдет на «Самара-Арене».

Источник: Sports

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 13:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Таблица РПЛ.

Статистика РПЛ.

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