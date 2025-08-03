«Спартак» сыграл вничью с «Акроном» в Самаре — 1:1! Солари забил на 92-й, Дзюба сравнял на 95-й с пенальти, Хлусевича удалили в 1-м тайме, Лончар не реализовал 11-метровый

Спортс" вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Даниил Хлусевич в добавленное к первому тайму время получил две желтые карточки подряд и был удален. Стефан Лончар на 63-й минуте не реализовал пенальти, пробив выше ворот. Пабло Солари открыл счет на 92-й минуте. На 95-й Артем Дзюба сравнял счет с 11-метровой отметки.
Таблица РПЛ.
Статистика РПЛ.
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