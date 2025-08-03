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Дзюба про 1:1 со «Спартаком»: «Акрон» был лучше — не хватает пока менталитета, чтобы забирать такие матчи. Будем работать дальше?⚽️"

Команды сыграли вничью (1:1) в матче 3-го тура Мир РПЛ. Дзюба сравнял счет с пенальти на 4-й добавленной ко второму тайму минуте.

Источник: Спортс"

«Не хватает нам пока менталитета, чтобы забирать такие матчи. Были сегодня лучше “Спартака”. Жаль, что опять не выиграли. Но ничего, будем работать дальше.

Всем болельщикам спасибо за классную атмосферу ?⚽️ «, — написал форвард “Акрона” в телеграм-канале.

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